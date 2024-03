'Indígenas são cruciais no desafio climático', diz Guajajara

ROMA, 17 MAR (ANSA) - Por Fabio Govoni - "No mundo, 85% da biodiversidade está habitada e está sob a responsabilidade dos povos indígenas, que representam apenas 5% da humanidade. Onde há povos indígenas, a água é limpa e as florestas ainda estão de pé, portanto, sua presença é necessária. Seu conhecimento tradicional é o único que atualmente nos oferece a chave para enfrentar a crise climática", afirma em entrevista à ANSA Sonia Guajajara, a ministra brasileira dos Povos Indígenas, escolhida pelo presidente Lula como voz da Amazônia e de seus povos originários.

Com um cocar na cabeça, o tradicional adorno indígena com penas, Guajajara - cujo sobrenome é também o nome de seu povo, que ocupa uma porção da floresta no estado nordestino do Maranhão - concede a entrevista nos salões renascentistas da embaixada do Brasil em Roma, no Palazzo Pamphilj na Piazza Navona. Ontem (15) ela teve uma audiência com o papa Francisco, à margem de um seminário organizado pela Pontifícia Academia de Ciências e a Academia de Ciências Sociais, sobre culturas tradicionais e seu confronto com a ciência moderna, com a presença de líderes indígenas, acadêmicos e eclesiásticos.

"Para nós, o Papa é muito importante exatamente pela força com que se expressa sobre os temas atuais. Sua posição a favor do meio ambiente e dos povos indígenas fortalece a luta por sua sobrevivência e direitos". E contribui para "tornar toda a humanidade mais consciente da importância desses temas na luta contra a pobreza, violência, crise climática e humanitária, e também na necessidade urgente de mudar o sistema alimentar", explica Guajajara.