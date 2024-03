Juventus faz 0 a 0 e mingua esperança de título no Italiano

SÃO PAULO, 17 MAR (ANSA) - A Juventus empatou em 0 a 0 com o Genoa neste domingo (17) pela 29ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe de Turim desapontou a torcida presente no Juventus Stadium com uma atuação ruim. Apesar de ter controlado a posse de bola em dois terços do jogo e de ter arriscado 17 finalizações, a equipe do técnico Massimiliano Allegri acertou apenas dois chutes na direção do gol.

Dusan Vlahovic foi expulso nos instantes finais e o time da casa terminou o jogo com um jogador a menos.