'Último carcereiro de Mussolini' morre na Itália aos 101 anos

Os funerais ocorreram ontem (16) em Città di Castello.

Ferdinando Tascini nasceu em Todi em 28 de dezembro de 1922, de uma família de agricultores, sendo o terceiro de cinco irmãos.

Ele se inscreveu no Instituto Agrícola Ciuffelli de Todi, mas teve que interromper os estudos devido ao chamado para o exército durante a Segunda Guerra Mundial. Enviado para Montenegro por quase um ano, ele depois se alistou na Arma dos Carabineiros.

Chamado de volta à Itália, foi escolhido para uma missão especial e secreta. Encontrou-se, sem saber, em Campo Imperatore, Gran Sasso, guardando Mussolini, até o ataque (com o codinome "Operação Carvalho", dado pelo exército alemão), uma operação bem-sucedida realizada por paraquedistas alemães e comandos da Waffen-SS, pessoalmente ordenada por Adolf Hitler.

"Eram 14h30 do dia 12 de setembro de 1943 e não era meu turno. Eu estava no meu quarto e, em determinado momento, ouvi gritarem que os alemães haviam chegado e olhei pela janela. Vi um planador que já havia pousado e havia um oficial com uma metralhadora pesada apontada para minha janela. Naquele momento, fiquei parado e esperei por ordens, se deveríamos pegar as armas ou nos render", lembrou, no dia de seu 101º aniversário.

"Depois nos ordenaram descer desarmados e nos render. Vi todos lá. Os alemães já haviam cercado o hotel, fecharam o cerco. Nosso trabalho terminava ali e eles se comportaram bastante bem conosco", relatou.