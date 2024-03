União Europeia e Egito firmam parceria estratégica em cúpula

"Esta é uma reunião histórica para as relações entre o Egito e a União Europeia: estou orgulhosa do papel desempenhado pela Itália na consecução deste objetivo. A parceria global e estratégica entre o Egito e a União Europeia insere-se no contexto atual em que nos encontramos enfrentando muitas crises que poderiam desestabilizar a região do Mediterrâneo a um nível inimaginável", discursou Meloni.

Entre os "desafios comuns a enfrentar juntos", Meloni mencionou "segurança alimentar e hídrica, segurança energética, desenvolvimento e migração": "Esta iniciativa demonstra nossa disposição em fortalecer e incentivar um novo método estrutural de cooperação entre as duas margens do Mediterrâneo".

"Estamos enfrentando uma situação internacional muito complexa. A crise em Gaza está no topo de nossas preocupações. É necessário alcançar um cessar-fogo, garantir corredores humanitários e chegar à libertação dos reféns. A Itália apoia os esforços do Egito e de outros países e desde o início esteve na linha de frente para garantir ajuda humanitária", garantiu.

O principal objetivo da reunião é elevar as relações entre o país e o bloco ao nível de parceria global e estratégica, com um total de alocação entre empréstimos e subsídios de 7,4 bilhões de euros até 2027.

Os aportes miram apoiar as reformas econômicas e sociais do Egito, contribuir para mitigar o impacto das atuais crises em curso na África e no Oriente Médio e apoiar o país no fortalecimento das capacidades de controle das fronteiras terrestres e marítimas para enfrentar a emergência migratória.

O encontro culminará na assinatura de uma declaração conjunta que estabelecerá as bases para a parceria estratégica. (ANSA).