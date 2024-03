Arqueólogos anunciam descobertas em mansão histórica em Nápoles

A duplicação dos pilares, bem como o revestimento de pedra de lava e gesso em falso trabalho reticulado, pertencem à fase seguinte, quando as estruturas mais antigas foram integradas em uma espécie de falsa ruína.

Além disso, no fim da obra, foram identificadas porções do revestimento de pedra de lava do século 19. As atividades de limpeza também revelaram fragmentos de material cerâmico, como ânforas.

"Estas descobertas arqueológicas enriquecem o conhecimento e oferecem novas perspectivas para reconstruir a história da cidade. Em poucos meses, com grande empenho, conseguimos dar dignidade à Villa Floridiana. Faremos mais para que este local retorne ao esplendor que merece", afirmou o Ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Uma nova temporada para um dos jardins históricos mais belos da Itália, caracterizada por uma abordagem que combina conhecimento, manutenção, restauração e uso para tornar este local cada vez mais aberto e acessível à comunidade e a um público cada vez maior", prometeu o diretor geral dos Museus do Ministério da Cultura, Massimo Osanna. (ANSA).

