Bolsonaro é 'covardão' que organizou golpe e fugiu, diz Lula

Na sexta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, levantou o sigilo dos depoimentos do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-chefe da Força Aérea Brasileira, sobre uma reunião na qual Bolsonaro teria apresentado uma "minuta do golpe", em 7 de dezembro de 2022.

"A gente tem mais clareza do significado do 8 de janeiro porque a gente sabe o que aconteceu, hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que estava dentro do governo dele ou que estava no comando das Forças Armadas. Gente que foi convidada para fazer um golpe", comentou Lula. (ANSA).

