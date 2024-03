Cidade na Itália planta árvores com nomes de recém-nascidos

PADUA, 18 MAR (ANSA) - A cidade de Villa del Conte, na província de Pádua, anunciou nesta segunda-feira (18) que plantará árvores com os nomes mais comuns de recém-nascidos registrados no município no norte da Itália.

A iniciativa, intitulada "Raízes vivas", será oficializada no próximo sábado (23) com uma cerimônia aberta a todos os cidadãos da região do Vêneto.

Segundo a prefeitura, as novas árvores serão plantadas em parques públicos da capital e do vilarejo de Abbazia Pisani e receberão placas com seus respectivos nomes.