Conselho da UE aprova 5 bi de euros em novas ajudas para Ucrânia

A aprovação veio após meses de disputas em busca de um acordo entre os ministros dos países do bloco.

"A mensagem é clara: apoiaremos a Ucrânia com o que for necessário para que ela prevaleça", disse Josep Borrell, alto representante da UE para Política Externa, através do X (antigo Twitter).

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou também nesta segunda que "a Rússia representa uma grave ameaça militar para o continente europeu e a segurança global".

"Se não reagirmos de modo apropriado a nível de UE, e se não dermos à Ucrânia uma ajuda suficiente para parar a Rússia, nós seremos os próximos. Devemos, portanto, estar bem preparados em termos de defesa, e passar para o modo 'economia de guerra'. É hora de assumir a responsabilidade pela nossa segurança", instou, em um editorial publicado em veículos europeus de imprensa. (ANSA).

