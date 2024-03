Coreia do Norte faz novos disparos de mísseis balísticos

ROMA, 18 MAR (ANSA) - Pela primeira vez em dois meses, a Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (18) mísseis balísticos de curto alcance no mar, no mesmo momento em que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visita Seul.

Segundo a agência Kyodo, citando o Ministério da Defesa do Japão, o regime de Kim Jong-un lançou três mísseis balísticos no período das 7h às 9h (horário local), que percorreram uma distância de 350 quilômetros, atingindo uma altitude máxima de 50 quilômetros As autoridades de Tóquio confirmaram que os destroços dos mísseis caíram fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão (ZEE).

"Por enquanto parece não haver danos a propriedades ou pessoas", declarou o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, à imprensa.