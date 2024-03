Dorival Júnior convoca Bremer para amistosos do Brasil

TURIM, 18 MAR (ANSA) - O zagueiro Gleison Bremer, da Juventus, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Um dos principais destaques da Velha Senhora, o defensor assumiu a vaga de Gabriel Magalhães, do Arsenal, que foi cortado dos próximos compromissos em virtude de uma lesão.

Considerado por muitos um dos melhores defensores do futebol italiano, Bremer disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi convocado três vezes no ano passado, mas não chegou a entrar em campo.