Israel e Hamas voltam a negociar cessar-fogo nesta segunda-feira

Segundo o portal Ynet, a delegação pediu tempo suficiente "para conduzir as negociações de modo que seja possível melhorar o acordo e fornecer um esquema sustentável".

Do lado do Hamas, as negociações devem contar com a participação de Yahya Sinwar, líder político do grupo fundamentalista islâmico em Gaza. Fontes próximas às tratativas estimam que as discussões devem levar cerca de duas semanas.

Outra fonte, citada por Ynet, informou que a "essência da negociação é uma trégua de 42 dias em troca de 40 reféns": "Será um processo longo e complexo. Há um Hamas externo no Catar e um Hamas interno nos túneis [em Gaza], as negociações são com Sinwar, que está nos túneis".

Sob anonimato, um líder do Hamas afirmou à AFP que a facção, que até a última sexta-feira (15) exigia um cessar-fogo definitivo antes de atingir qualquer acordo sobre os reféns, está pronta para a trégua temporária de seis semanas.

Segundo essa fonte, o texto deve prever que 42 reféns - mulheres, incluindo as militares, crianças, idosos e doentes - possam ser libertados, ao ritmo de um por dia, em troca da soltura de entre 20 e 50 prisioneiros palestinos dos cárceres de Israel.

O oficial do Hamas Osama Hamdan também disse à emissora libanesa Al-Manar que há "uma real oportunidade de encerrar a agressão e atingir um cessar-fogo permanente".