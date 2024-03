Itália corta Acerbi após racismo contra Juan Jesus

ROMA, 18 MAR (ANSA) - O zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, foi cortado da seleção italiana após ser acusado de racismo pelo brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

O caso ocorreu no início do segundo tempo do duelo no San Siro, em Milão, quando o lateral napolitano chamou o árbitro para relatar a ofensa do experiente defensor nerazzurro. De acordo com a imprensa local, o interista teria chamado o rival de "negro".

Momentos depois, Acerbi e Juan Jesus fizeram as pazes, tanto que o brasileiro disse posteriormente que o italiano "pediu desculpas". O lateral acrescentou que, apesar de o zagueiro ser um "cara legal", ele foi "um pouco longe demais com suas palavras".