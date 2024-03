Italianos são os pais mais velhos da UE, diz estudo

ROMA, 18 MAR (ANSA) - Ser pai pela primeira vez é uma experiência que os homens estão tentando prorrogar ao máximo na Itália, mais do que em outros países europeus, revelou o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) nesta segunda-feira (18).

De acordo com os dados, os italianos têm se tornado pais em média aos 35,8 anos, idade mais avançada da União Europeia. Na sequência aparecem os franceses (33,9 anos) e alemães (33,2 anos).

Um em cada três homens ultrapassa esse limite e ainda permanece sem ter filhos com mais de 36 anos. Entre os principais motivos está o fato de que as características funcionais do espermatozoide - motilidade, morfologia e até danos ao DNA - pioram com o aumento da idade, segundo evidências científicas.