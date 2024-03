Tabloide britânico divulga vídeo de Kate Middleton e William

LONDRES, 18 MAR (ANSA) - Após divulgar a informação de que a princesa de Gales, Kate Middleton, teria sido vista em público ao lado do príncipe William no último sábado (16), o jornal britânico The Sun divulgou um vídeo do momento.

Kate foi vista durante uma visita a uma loja de produtos locais perto de sua residência em Adelaide Cottage, em Windsor.

O tabloide definiu que a princesa aparentava estar "feliz, saudável e relaxada".