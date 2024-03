Bolsonaro é indiciado por fraude em cartão de vacinação

BRASÍLIA, 19 MAR (ANSA) - A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid no caso da suposta falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 em dezembro de 2022.

Bolsonaro, Cid, que fechou acordo de delação premiada com a PF, e o deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ) são acusados de associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

O ex-ajudante de ordens também pode responder por uso indevido de documento falso, segundo o portal G1. As investigações da PF serão enviadas para o Ministério Público Federal (MPF), que deve decidir se há elementos suficientes para apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF).