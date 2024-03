Brasil bate recorde com quase 1,9 milhão de casos de dengue

(ANSA) - BRASÍLIA, 19 MAR - Em menos de três meses, o Brasil bateu recorde de casos de dengue para um único ano, com quase 1,9 milhão de contágios em 2024, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Ministério da Saúde.

Nas primeiras 11 semanas epidemiológicas do ano, houve 1.889.206 contágios confirmados e prováveis, frente a 400.197 reportados no mesmo período de 2023. O Painel de Arboviroses do governo também contabiliza 561 mortes confirmadas por dengue em 2024, enquanto 1.020 estão sob investigação.

O recorde de casos anterior era de 2015, com 1.688.688 milhão no ano inteiro, seguido por 2023, com 1.658.816.