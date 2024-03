Defesa de Daniel Alves pede liberdade condicional

"Não vou fugir. Confio na Justiça e estarei sempre à sua disposição", afirmou o brasileiro, de acordo com vários jornais locais como La Vanguardia, El Periodico e Sport.

Entre as medidas cautelares, o ex-lateral pagaria uma fiança de cerca de 50 mil euros (R$ 273,8 mil) e entregaria o seu passaporte.

Daniel Alves está preso no Centro Penitenciário Brians 2, nas proximidades de Barcelona, e participou da audiência via videoconferência.

O ex-jogador de 40 anos foi condenado no fim de fevereiro por estupro contra uma jovem no banheiro de uma boate na capital catalã, em 30 de dezembro de 2022. A corte reconheceu a culpa do ex-atleta de PSG e São Paulo. (ANSA).

