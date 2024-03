Em nova troca de técnico, Salernitana contrata Colantuono

ROMA, 19 MAR (ANSA) - A Salernitana, atual lanterna da Série A da Itália, anunciou o retorno do técnico Stefano Colantuono, quarto comandante diferente contratado pelo clube na temporada.

Depois de Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani, a equipe de Salerno apostará suas fichas no romano de 61 anos, que iniciou sua terceira passagem pelo time do sul do país.

Na última posição e com só duas vitórias em 29 rodadas, a Salernitana acumulou 14 pontos, 11 atrás do Empoli, primeiro rival de fora da zona do rebaixamento. Os torcedores não celebram um triunfo desde 30 de dezembro.