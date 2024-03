Ex-assessor de Trump será preso por desacato ao Congresso

Outro conselheiro de Trump, Steve Bannon, também foi condenado a quatro meses de prisão por desacato ao Congresso relacionado com a mesma investigação, mas a data do seu relatório de prisão está adiada à espera do resultado de seu recurso.

"É histórico, e será para futuros assessores da Casa Branca que forem intimados pelo Congresso", declarou Stanley Brand, um dos advogados de defesa de Navarro, à CNN. (ANSA).

