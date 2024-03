Fundação italiana é esperança em crise profunda no Haiti

Procuramos atender às necessidades básicas da população, à mercê dos movimentos migratórios produzidos pela violência. E nos ocupamos principalmente de mulheres e crianças".

"A emergência sanitária", assegura, "é o pior problema para as pessoas. Muitos hospitais foram destruídos ou não funcionam por falta de pessoal". Além disso, "faltam medicamentos, todos importados, e alguns, pela paralisia do porto, são indisponíveis".

"As escolas estão fechadas há um mês em Porto Príncipe", diz ela, "em uma situação gravíssima. O sistema educacional funciona de forma intermitente. Os jovens perdem anos de educação. Em alguns bairros, os edifícios escolares foram destruídos. E a situação é dramática nas áreas mais pobres da capital".

Há também "uma crise alimentar aguda: o Haiti produz apenas 40% dos alimentos que consome, falta água potável e as reservas de combustível, que é totalmente importado do exterior, estão no mínimo.

"Embora o Haiti seja um país caribenho, não existem energias alternativas, então até mesmo os repetidores de sinais telefônicos funcionam com combustível. Se não o recebêssemos mais, seria a paralisação das telecomunicações", disse.

Comentando sobre o abandono das áreas rurais, Maurello explica que "muitos dos bens básicos que poderiam ser produzidos aqui não o são porque há concorrência dos importados".