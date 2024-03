Itália e Brasil caem no mesmo grupo da Copa Davis

ROMA, 19 MAR (ANSA) - O sorteio da fase de grupos da próxima edição da Copa Davis colocou a Itália, atual detentora do título da competição, e o Brasil na mesma chave.

A Azzurra, que é liderada pelo tenista Jannik Sinner, também enfrentará Holanda e Bélgica. Os duelos do grupo A serão realizados em Bolonha, na Itália, entre os dias 10 e 15 de setembro.

Além da capital da região da Emilia-Romagna, as cidades de Manchester, Valência e Zhuhai são as outras três sedes do torneio de tênis.