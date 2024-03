Itália mira promover raízes na Argentina, diz titular do Turismo

Durante a agenda, a titular do Turismo se reuniu com o secretário de Turismo da Argentina, Daniel Scioli; o ministro do Interior, Guillermo Francos; e o prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri.

"Além do componente econômico, é preciso considerar também o aspecto emocional ligado ao senso de pertencimento à nossa Nação. Eis porque, como governo, estamos investindo muito para realizar atividades de promoção das raízes e excelências italianas no mundo, com destaque para a enogastronomia", disse Santanchè.

"Para esse propósito, estamos promovendo a candidatura da cozinha italiana a patrimônio da Unesco, também aqui em Buenos Aires", concluiu a ministra. (ANSA).

