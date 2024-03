Julgamento da morte de Maradona começará em junho na Argentina

BUENOS AIRES, 19 MAR (ANSA) - O julgamento da morte do ex-jogador Diego Maradona terá início em 4 de junho na cidade de San Isidro, na Argentina.

Ao todo, oito profissionais que eram responsáveis pelos cuidados médicos do ex-craque do Napoli e do Boca Juniors, morto em 2020, serão julgados pelas autoridades locais.

As pessoas envolvidas no caso são: o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, a médica Nancy Forlin, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, os enfermeiros Ricardo Almirón e Dahiana Gisela Madrid e o clínico geral Pedro Di Spagna.