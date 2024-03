Retábulo de Piero della Francesca é recomposto após 5 séculos

Dos oito painéis, um pertence ao Poldi Pezzoli, enquanto os outros são de propriedade da Frick Collection, de Nova York, com quatro, e da Galeria Nacional de Londres, do Museu Nacional de Washington e do Museu de Arte Antiga de Lisboa, com um cada.

O retábulo poderá ser visto no mesmo ambiente até o próximo dia 24 de junho. "É a reunião do século", disse a diretora do Museu Poldi Pezzoli, Alessandra Quarto, que se aproveitou do fechamento temporário da Frick Collection e conseguiu convencer as outras instituições a emprestar suas partes da obra. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.