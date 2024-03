STF homologa delação de Ronnie Lessa no caso Marielle

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira (19) que a delação premiada de Ronnie Lessa foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-policial militar está preso, acusado da execução dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo Lewandowski, o acordo levará a uma solução do caso "em breve": "Sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que em breve teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco". O processo passou para o STF na última semana porque uma pessoa com foro privilegiado foi citada. O ministro também elogiou o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio nas investigações. Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio de Queiroz foram presos em março de 2019, um ano após o crime.

Lessa teria sido o autor dos disparos. O objetivo atual das investigações é descobrir o mandante e a motivação do crime.

