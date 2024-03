Suspensão de aula para celebrar Ramadã gera polêmica na Itália

PIOLTELLO, 19 MAR (ANSA) - A decisão de uma escola de suspender as aulas por um dia para permitir que os alunos muçulmanos celebrem o Ramadã, considerado o mês sagrado de orações e jejum do Islã, dividiu a população de Pioltello, município italiano caracterizado por uma forte presença islâmica nos arredores de Milão.

Recentemente, o conselho escolar do colégio Iqbal Masih decidiu por unanimidade fechar a instituição no próximo dia 10 de abril, data em que é comemorado o término do mês em que os muçulmanos permanecem em jejum de comidas e bebidas do nascer ao pôr do sol e realizam uma série de orações e reflexões.

Segundo o diretor da escola, Alessandro Fantoni, a medida foi tomada porque a instituição tem 40% de estudantes muçulmanos e nos últimos anos, por ocasião das celebrações do final do Ramadã, a taxa de faltas era muito elevada, ou seja, as aulas eram assistidas apenas por três ou quatro alunos.