Tomate italiano é destaque em feira de alimentos no Rio

RIO DE JANEIRO, 19 MAR (ANSA) - Contar aos consumidores brasileiros as qualidades do tomate italiano em conserva e, assim, aproveitar a onda do aumento das importações de uma das mais famosas excelências italianas e europeias.

É esse espírito que move a participação do consórcio "Oì, pomodoro dell'Industria Bacino Centro Sud Italia" na Super Rio Expofood 2024, uma das principais feiras agroalimentares do Brasil e que acontece de 19 a 21 de março, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, será apresentado o projeto "Meu Tomatì", financiado pela União Europeia e levado ao Rio com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria.