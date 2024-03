Acionista da TIM apresenta plano para vender filial brasileira

MILÃO, 20 MAR (ANSA) - O fundo de investimentos Merlyn Partners anunciou nesta quarta-feira (20) que apresentará uma lista de candidatos para o conselho de administração da Telecom Italia (TIM), da qual detém 0,53% do capital, e expôs um plano que prevê a venda da filial brasileira.

A movimentação chega em meio ao processo de desmembramento da maior empresa de telecomunicações da Itália, que está perto de vender sua operação de rede fixa para a gestora de recursos americana KKR.

O objetivo do CEO Pietro Labriola, que buscará renovar seu mandato na assembleia de acionistas marcada para 23 de abril, é focar no segmento de serviços, incluindo a TIM Brasil, considerada essencial pelos atuais gestores do grupo.