Agência investiga suposto vazamento de ficha médica de Kate

A princesa de Gales, de 42 anos, passou duas semanas no hospital em janeiro após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal, que segundo seu gabinete foi bem-sucedida e planejada, para tratar de uma doença não especificada.

Desde então, ela não é vista em público desde que apareceu ao lado de outros membros da família real no Natal passado. Nas últimas semanas, diversas teorias e especulações sobre a sua saúde ganharam as redes sociais no mundo inteiro.

Depois disso, Kate gerou polêmica ao publicar uma imagem editada dela com os três filhos. Nesta segunda, o jornal "The Sun" divulgou um vídeo no qual ela aparece em forma e saudável após fazer compras com William em um mercado de Windsor, perto da cada deles. (ANSA).

