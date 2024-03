Após filme com Lady Gaga, família Gucci será tema de série de TV

NOVA YORK, 20 MAR (ANSA) - Depois do sucesso "Casa Gucci", filme de 2021 do diretor Ridley Scott com a cantora Lady Gaga no elenco, a história da família Gucci vai virar uma série de TV.

Segundo a revista Variety, o produtor executivo Giorgio Gucci, representando os herdeiros da grife de luxo italiana, assinou um acordo com o grupo francês Gaumont, o mesmo por trás das séries Lupin, Narcos e Becoming Karl Lagerfeld.

Na contramão do longa, o novo projeto pretende contar a história inteira da família, ao invés de focar apenas no assassinato de Maurizio Gucci, a mando de sua ex-mulher, Patrizia Reggiani.