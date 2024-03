Assassinato de jornalista italiana na Somália completa 30 anos

"É uma ferida que afeta toda a sociedade. As instituições sabem que nunca se pode desistir na busca pela verdade O valor da autonomia da imprensa livre está sob ataque em muitas partes do mundo. Muitos jornalistas pagam com a vida sua independência dos poderes, sua busca pela verdade", disse o presidente italiano.

"A lembrança de Alpi e Hrovatin também é um compromisso, em remover os obstáculos à liberdade de informação, onde quer que se manifestem", afirmou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também lamentou: "Ilaria Alpi é uma das mulheres que mencionei em meu discurso de posse, sua coragem é a coragem das mulheres italianas e devemos a ela agradecimento, em particular as mulheres".

Ilaria Alpi tinha 33 anos e era jornalista da RAI, cobrindo guerras e as mazelas da condição feminina no mundo.

Formada em língua árabe, ela também tinha experiência reportando na Somália. Quando foi morta, em 1994, investigada o tráfico de rejeitos tóxicos. (ANSA).