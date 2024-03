Clã do Golfo acena para diálogo de paz com governo na Colômbia

Por sua vez, o Clã do Golfo nega estar envolvido com atividades ilícitas, mas disse estar disposto a "ir onde nos for dito, através das pessoas que há muito designamos para este fim".

"Como destaca o próprio presidente, esta é uma situação muito difícil e um caminho complexo que estamos dispostos a percorrer acompanhados pelas comunidades", diz um comunicado.

De acordo com a nota, o grupo aceita "o convite feito pelo senhor presidente, no sentido de nos sentarmos para negociar as condições políticas que permitam as transformações sociais".

As negociações entre o governo colombiano e o Clã foram encerradas por Petro em março do ano passado, após membros do grupo pagarem garimpeiros ilegais para bloquear vias e atacar civis e agentes da força pública.

O presidente da Colômbia, inclusive, chegou a falar que, caso o Clã do Golfo se recusasse a dialogar novamente, "a decisão" do governo "é destruir" a organização. (ANSA).