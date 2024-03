EUA 'não descartam' enviar tropas ao Haiti em meio a crise

WASHINGTON, 20 MAR (ANSA) - Os Estados Unidos não descartam implantar suas tropas no Haiti como parte de um esforço multinacional se a crise no país se agravar, mas o governo atualmente não considera a medida uma prioridade.

A fala foi dada por uma autoridade militar americana em um evento em Washington.

A general Laura Richardson, chefe do Comando Sul do exército dos Estados Unidos (US Southcom), afirmou: "Estamos preparados e responderíamos se o Departamento de Estado e nosso Departamento de Defesa nos solicitassem".