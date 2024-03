Finlândia é escolhida como país mais feliz do mundo pela 7ª vez

Entre as nações da América Latina, o México foi quem se saiu melhor ao ficar em 25º, um salto de mais de 10 posições em comparação com o ano passado.

O estudo avaliou que o segredo do sucesso da Finlândia é uma mistura que vai de uma maior ligação com a natureza e um estilo de vida equilibrado até alimentação saudável e abordagem sustentável no modo de viver.

Os especialistas ainda avaliam vários dados econômicos e sociais das nações, como sistema de saúde, liberdade, corrupção e renda.

Ranking: 1 - Finlândia 2 - Dinamarca 3 - Islândia 4 - Suécia 5 - Israel 6 - Holanda 7 - Noruega 8 - Luxemburgo 9 - Suíça 10 - Austrália 26 - Uruguai 38 - Chile 44 - Brasil 48 - Argentina 51 - Japão 55 - Portugal 60 - China 79 - Venezuela (ANSA).

