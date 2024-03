Idoso morou em aeroporto na Itália por quase 1 ano

BOLONHA, 20 MAR (ANSA) - A cidade de Bolonha, na Itália, se uniu para ajudar Arnaldo, um homem de 83 anos que viveu por meses no aeroporto por não ter condições de pagar o aluguel de sua casa.

De acordo com o jornal La Repubblica, que divulgou a história do idoso, Arnaldo morava no Aeroporto Internacional Guglielmo Marconi desde julho passado.

Ex-consultor de vinhos, o italiano não conseguia mais pagar o aluguel de um apartamento com sua aposentadoria. Com isso, ele encontrou refúgio no principal aeroporto de Bolonha.