Itália vai inaugurar mostra fotográfica sobre Ayrton Senna

ÍMOLA, 20 MAR (ANSA) - A cidade de Ímola, na Itália, vai inaugurar na próxima quinta-feira (21) uma exposição fotográfica sobre o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, cuja morte completará 30 anos em maio.

A mostra, que será aberta ao público no dia do aniversário do brasileiro, terá exposta 94 fotos inéditas em preto e branco. O número faz referência ao ano de sua morte.

As imagens, tiradas pelos fotógrafos Mirco Lazzari e Angelo Orsi, mostram as façanhas de Senna dentro das pistas, bem como o lado humano e íntimo do lendário ex-piloto.