Judeus italianos alertam para antissemitismo em universidades

"Já foram cruzadas todas as linhas vermelhas e a situação universitária já transbordou", disse Di Segni à ANSA.

Ela pediu que a premiê, Giorgia Meloni, a ministra da Educação, Anna Maria Bernini, e a Conferência de Reitores das Universidades italianas (Crui) "garantam que a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto [Ihra] seja implementada com plenitude em todas as universidades italianas".

"É preciso deixar muito claro que todas as formas de boicote e de demonização são antissemitismo. O sistema universitário italiano não pode ceder diante disso", afirmou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.