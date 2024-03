'Leis não são respeitadas', diz Juan Jesus após sofrer racismo

NÁPOLES, 20 MAR (ANSA) - Após ser alvo de um insulto racista durante uma partida pela Série A da Itália, o brasileiro Juan Jesus, do Napoli, lamentou que as leis não são respeitadas.

Em um vídeo publicado pelo atual detentor do Scudetto, onde o atleta aparece conversando com o atacante Mohamed Seick Mane, da equipe sub-15 do Napoli, o defensor afirmou que o racismo "é uma situação que vivemos há muito tempo".

"Tem gente que diz que estamos melhorando, mas infelizmente tem algumas leis que não são respeitadas. É triste porque somos todos iguais, acredito que fomos feitos por Deus e todos temos a mesma tarefa, que é viver nesta terra, não há diferenças", analisou Juan Jesus.