Meloni pede clareza antes de retomar ajuda à agência para palest

O montante total congelado chega a US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões), o equivalente à metade dos fundos que a Unrwa recebeu em 2023. A União Europeia, por outro lado, manteve o apoio, bem como outras nações e organismos internacionais.

Segundo a premiê italiana, o bloqueio ao financiamento "não significa não cuidar dos civis em Gaza", tendo em vista que, "enquanto suspendemos fundos para a Unrwa, outras associações operam".

Meloni destacou a transferência de 20 milhões de euros para a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho e afirmou que o governo italiano está "prestes a atribuir mais recursos para o 'Food for Gaza' ('Comida para Gaza', em português) para melhor coordenar a ajuda".

"É preciso reconhecer que existe um compromisso por parte do governo, talvez um dos mais significativos entre as várias nações. Tratamos pelo menos 40 crianças palestinas, que estão aqui com as suas famílias. Pedir clareza sobre a Unrwa não nos impede de forma alguma de continuar a trabalhar a nível humanitário para os civis de Gaza", concluiu. (ANSA).

