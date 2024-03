México desafia Trump: 'Veremos o que farão sem nós'

CIDADE DO MÉXICO, 20 MAR (ANSA) - "Bem-vindo, Donald Trump, devolva-nos mesmo os mexicanos, depois veremos o que vocês farão com suas empresas, com as companhias agrícolas e manufatureiras." Esse foi o desafio lançado pela ministra das Relações Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, ao candidato republicano, que nos últimos meses ameaçou uma mega-deportação de imigrantes ilegais em caso de vitória nas eleições.

"Acontece que nossos queridos mexicanos contribuem com mais de US$ 324 bilhões para a economia dos Estados Unidos a cada ano", acrescentou a diplomata, enfatizando que esse valor é "superior ao PIB da Colômbia", e que do total ganho pelos compatriotas nos EUA, apenas 18% retorna ao México através das remessas enviadas às famílias.

Segundo dados oficiais do governo mexicano, cerca de 37,3 milhões de mexicanos vivem além da fronteira norte, mas apenas 5,3 milhões desses residem no país sem documentos, e na maioria dos casos (cerca de 26,7 milhões), são pessoas nascidas diretamente nos Estados Unidos. (ANSA).