Netanyahu diz que início de incursão em Rafah 'levará tempo'

A medida é amplamente criticada pela comunidade internacional, já que a área está superlotada de civis desde o início da operação militar, e faz fronteira com o Egito, limitando as possibilidades de evacuação. O governo do país judeu, porém, sustenta que é a única via para vencer a guerra.

O oficial do Hamas Osama Hamdan afirmou em uma coletiva de imprensa que as respostas de Israel às propostas do grupo fundamentalista islâmico para um cessar-fogo, em meio às negociações que acontecem no Catar, foram "em termos gerais, negativas".

Ele disse que o governo "não responde às solicitações e, de fato, retirou as liberações que havia concedido aos mediadores".

No último domingo (17), o Gabinete de Segurança de Israel deliberou enviar uma comissão de alto nível com um mandato geral para negociar em determinados assuntos, mas com limites específicos pré-estabelecidos.

Fontes citavam planos de um cessar-fogo temporário de algumas semanas, com troca de reféns por presos palestinos em Israel.

