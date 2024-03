Pesquisadores criam IA para cobranças de escanteios

ROMA, 20 MAR (ANSA) - Um grupo de pesquisadores usou Inteligência Artificial para desenvolver um sistema que poderá ser utilizado por treinadores de futebol para sugerir táticas e prever os resultados de cobranças de escanteios.

A tecnologia se chama TacticAI e os especialistas foram liderados pelo Google DeepMind. No geral, o sistema é capaz de analisar as jogadas e mostrar as que possuem mais chances de resultar em um gol.

O sistema, que teve seus resultados divulgados na revista Nature Communications, foi promovido por especialistas do Liverpool, que preferiram as táticas sugeridas pela IA em 90% dos casos.