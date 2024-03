Sinner faz visita surpresa aos jogadores da Itália nos EUA

MIAMI, 20 MAR (ANSA) - O primeiro treinamento da seleção da Itália em Miami, nos Estados Unidos, foi marcado pela visita surpresa do tenista Jannik Sinner, que foi aplaudido pelos jogadores.

O atleta, atual terceiro colocado do ranking mundial e campeão do Aberto da Austrália, está na cidade norte-americana para o Masters de Miami, enquanto a Azzurra disputará um amistoso contra a Venezuela.

Sinner ficou bastante tempo no estádio do Inter Miami e conversou com vários jogadores, além do técnico Luciano Spalletti e do chefe de delegação da seleção, Gianluigi Buffon.