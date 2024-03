Tribunal concede liberdade condicional a Daniel Alves

O Ministério Público pedia a condenação do jogador a nove anos de reclusão, porém o tribunal levou em conta um atenuante de reparação de danos pelo fato de, antes mesmo da sentença, a defesa ter depositado em juízo a quantia de 150 mil euros (R$ 763 mil) para ser repassada à vítima independentemente do resultado do julgamento.

A sentença de quatro anos e meio de prisão ainda pode ser aumentada em segunda instância, porém, ao aceitar o pedido de liberdade, o Tribunal de Barcelona considerou que dificilmente um recurso será julgado antes de o brasileiro completar dois anos de cadeia, prazo máximo para prisão preventiva na Espanha.

A condenação - Segundo os juízes de Barcelona, ficou provado que a mulher "não consentiu" com o ato sexual e que "existem elementos de prova, além do testemunho da denunciante, para comprovar a violação".

"O acusado agarrou bruscamente a denunciante, a jogou no chão e, evitando que pudesse se mexer, a penetrou vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora", diz a sentença de 61 páginas, divulgada no fim de fevereiro.

Além disso, o tribunal destacou que, para configurar uma agressão sexual, "não é necessário que se produza lesões físicas nem que haja uma heroica oposição por parte da vítima". "Ainda assim, constatamos lesões na vítima que deixam mais que evidente a existência de violência para forçar sua vontade", acrescenta a decisão. (ANSA).