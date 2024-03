Vídeo de cubana em protesto contra crise viraliza: 'Temos fome'

"Posso te dizer: sou seguidora de Fidel [Castro] e revolucionária, mas o povo tem fome!", concluiu.

Pouco tempo antes da mobilização da militante, outro morador também manifestou seu desamparo à polícia cubana, juntando-se a outras pessoas que pediam a libertação dos jovens presos em protestos contra o governo de Miguel Díaz-Canel.

"Não quero sair do meu país, adoro, todo mundo adora. Mas tanta gente teve que sair daqui. .Até quando, senhores? As pessoas estão com fome. O que precisamos aqui é de liberdade", diz o homem nas imagens.

Desde o último fim de semana, centenas de pessoas na segunda maior cidade de Cuba, Santiago, participaram de um raro protesto para pedir "energia e comida", em meio a apagões de mais de 18 horas e falta de alimentação. O presidente cubano, inclusive, pediu diálogo em uma "atmosfera de tranquilidade e paz".

Cuba vive uma crise econômica quase sem precedentes desde a pandemia de Covid-19, com escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis. (ANSA).