SÃO PAULO, 21 MAR (ANSA) - O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho para evitar que ele seja preso para cumprir a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. (ANSA).

