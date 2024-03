Indianos são multados por jogar críquete em parque na Itália

"Para utilizar terrenos públicos é imprescindível uma autorização, necessária também para a prática de uma atividade esportiva com segurança. No caso do parque havia risco real de afetar pedestres, ciclistas ou automóveis", explicou o prefeito Gianfranco Trapula. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.