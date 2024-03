Macron visitará Brasil e deve discutir acordo Mercosul-UE

RIO DE JANEIRO, 21 MAR (ANSA) - O presidente da França, Emmanuel Macron, visitará a Guiana Francesa e o Brasil entre os próximos dias 25 e 28 de março e deve discutir o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois primeiros dias da viagem serão dedicados ao país fronteiriço com o estado brasileiro do Amapá, onde o líder francês viajará até o Parque Amazônico da Guiana.

Já no dia 27 de março, Macron chegará a Belém para ser recebido por Lula em compromisso referente à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP), que ocorrerá na capital do Pará em 2025.