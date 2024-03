Meloni e Guterres discutem crise no Oriente Médio

As informações foram dadas por fontes italianas a respeito de um almoço entre os dois líderes nesta quinta-feira (21).

Guterres expressou apreço pela presidência italiana do G7, afirmando que as Nações Unidas confiam na liderança do país sobre os principais temas da agenda internacional.

Outro tema de destaque foi o lançamento, por parte da Itália, da iniciativa "Food for Gaza" (Comida para Gaza, em português), com o objetivo de criar um mecanismo de coordenação para enfrentar a dramática insegurança alimentar da população civil, respondendo às necessidades imediatas e elaborando soluções para o médio prazo, incluindo a reconstrução e um caminho para a paz.

(ANSA).

