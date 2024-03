Mostra 'Êxodos' de Sebastião Salgado chega a Ravena, na Itália

ROMA, 21 MAR (ANSA) - Em 1993, Sebastião Salgado iniciou sua viagem fotográfica, física e existencial na galáxia das migrações: em seis anos, o jornalista brasileiro percorreu quatro continentes com obras que capturam partidas e chegadas, e campos de refugiados onde milhões de pessoas vivem um destino incerto.

Desde então, o mapa do mundo parece transformado, mas o êxodo de inteiras populações é muito atual, e as condições de refugiados ou migrantes representam um cenário que assume dimensões cada vez mais globais.

Por ocasião do Festival das Culturas, as fotografias de Salgado ficarão em exposição, entre esta sexta-feira (22) e o dia 2 de junho, no Museu de Arte de Ravenna (MAR), na Itália.